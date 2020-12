ADL : la fête pour des orphelins

Aéroport de Libreville (ADL) a organisé une journée spéciale fête de Noël le 24 décembre dernier. L'objectif était d'égayer une vingtaine d'orphelins, tous issus de l'association "La Maison de l'espérance".

Parés de leurs tee-shirts et chapeaux de Noël, les enfants ont eu l'occasion de visiter tout l'aéroport : de la salle d'embarquement jusqu'à la tour de contrôle, en passant par la piste d'atterrissage et la caserne des pompiers. Sous la supervision de l'Office national de sûreté et de facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG) et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).

Ces deux entités ont respectivement contribué à l'encadrement en zone sécurisée et à l'accès à la tour de contrôle. À la fin de la visite, les enfants ont eu droit à des surprises avec le passage du Père Noël qui a distribué un cadeau à chacun, des médicaments et des dons de la part des employés d'ADL. Et pour clore le tout, un déjeuner a été servi dans un restaurant de la plateforme aéroportuaire. Puis, les jeunes ont rejoint un orchestre d'animation présent sur les lieux depuis le 23 décembre pour la partie animation, dans le respect des mesures sanitaires du moment.



GMNN



