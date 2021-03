Transformateur de Kinguélé  : rien de grave à signaler

LES quartiers PK 5, Cité Mebiame, Cité de la Caisse, Sotega, Nzeng-Ayong, Sibang et Bambouchine étaient plongés dans le noir, lundi vers 22 heures

LES quartiers PK 5, Cité Mebiame, Cité de la Caisse, Sotega, Nzeng-Ayong, Sibang et Bambouchine étaient plongés dans le noir, lundi vers 22 heures. Et pour cause. Une défaillance électrique a affecté le transformateur de Kinguélé, à l'origine du feu qui s'est déclaré pendant un court laps de temps dans cette zone hautement stratégique en termes d'alimentation en électricité de Libreville et sa périphérie.

À la faveur d'un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) explique qu'il " s'agit d’un dysfonctionnement lié à l’évolution brusque de la charge sur le réseau électrique, qui a engendré la déconnexion d’un conducteur (câble) et provoqué un arc électrique puissant ".

Pour parer au plus pressé, plusieurs ménages étant plongés dans le noir, les équipes de la SEEG se sont déployées sur les sites dans le cadre d'opérations destinées à rétablir promptement la desserte en électricité. Au terme de celles-ci, tous les clients installés dans les quartiers impactés ont été réalimentés deux heures plus tard, vers 24 heures.

Styve Claudel ONDO MINKO

