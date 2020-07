Sextorsion : le business des scandales

La sextorsion est "une tentative d'extorsion ou de chantage liée à l'utilisation d'images ou de vidéos à caractère sexuel parfois prises à l’insu de la victime". Ainsi, les fraudeurs menacent de publier des images intimes de la victime dans le but d'obtenir une faveur ou de l'argent de celle-ci. Les victimes sont le plus souvent ciblées pour leur "solvabilité" : hauts fonctionnaires, opérateurs économiques, enfants de familles riches...

Crime d'autant plus grave qu'il est facile pour le ou les délinquants de faire plusieurs victimes, la sextorsion est, d'après les manuels didactiques, une attaque psychologique qui cause des dommages irréparables et permanents. En effet, les personnes qui tombent dans les filets des maîtres chanteurs adeptes de cette mauvaise pratique, peuvent aller jusqu'à la faillite et/ou au suicide, en raison du tort que ces derniers leur causent.