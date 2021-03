Session criminelle : trois ans de réclusion pour vol avec violences

LE vol avec violences, commis par le Gabonais Yoann Mandy Bading, sur le Camerounais Célestin Ngu Abah, est la deuxième affaire débattue, au deuxième jour de la session criminelle de Port-Gentil. Un délit pour lequel il a été condamné à 3 ans de prison, alors que le ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité.

Les faits. Dans la nuit du 30 septembre 2018, Célestin Ngu Abah est agressé par un groupe d’individus au quartier Omboué-Central. Au cours de cette agression, il est dépouillé de tous ses effets. Quelques jours plus tard, les éléments de la Police judiciaire (PJ) réussissent à mettre la main sur Yoann Mandy Bading, qui détenait dans un sachet l’un des téléphones de la victime.

Et Me Lin Ngandu de la partie défenderesse de prendre le contre-pied du ministère public, en plaidant tout bonnement l'acquittement. Non sans convenir de la culpabilité de son client pour le délit de vol.