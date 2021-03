Interview : pour Christian Tchemambela, le concours de l’Etat est vital dans la mutation de l’ANPN

- L'UNION. Le gouvernement a récemment initié un projet portant création de l'Agence nationale de préservation de la nature dont l'objectif est de remplacer l'actuelle Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) qui sera, sur le coup, supprimée. Au-delà du transfert du personnel et du patrimoine, qu'est-ce qui va réellement changer ?

- Christian Tchemambela : Le Gabon fait face, depuis des années, à la recrudescence du braconnage des éléphants, au trafic d’ivoire, à l’ampleur croissant du conflit homme-faune et aux risques de propagation de maladies telles qu’Ebola. Pour triompher de ces nombreux défis majeurs et asseoir le Gabon au rang des pays leaders en matière de préservation et de gestion durable des ressources naturelles, le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba, a pris l’initiative de réformer l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN).