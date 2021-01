Oyem : perdu en forêt pendant 4 jours, il est retrouvé vivant

LAURENT Edzang Abessolo, 55 ans, n’en revient toujours pas. Il sort de loin. Le quinquagénaire a été retrouvé vivant par les éléments de la brigade-centre de gendarmerie d’Oyem, le 8 janvier dernier, après s'être égaré pendant quatre jours au cours d’une partie de chasse dans une forêt du village Bidzima, à environ 37 kilomètres d’Oyem, dans le canton Bissok (département du Woleu).

Selon une source autorisée, Laurent Edzang Abessolo a quitté le village le 4 janvier vers 7 heures du matin, pour aller aux champs. Il a pris la peine de dire à ses proches qu’après les travaux champêtres, il enchaînerait avec une partie de chasse jusqu’à la nuit. Et avait promis de regagner le village très tôt le lendemain, comme à son habitude. Malheureusement, il n’est jamais revenu comme prévu. À en croire la source, le villageois avait bien commencé la chasse ce jour-là. Mais il sera interrompu dans sa progression en forêt (à la recherche du gibier) par une forte pluie qui s’est abattue sur la région vers trois heures le matin du mardi 5 janvier.

Le quinquagénaire s’est alors abrité au pied d’un gros arbre. À la fin de l’averse une heure plus tard, l’homme décide d’identifier d’abord la zone de la forêt dans laquelle il se trouve, avant de reprendre sa partie de chasse. Malheureusement, M. Edzang Abessolo ne se retrouve plus et décide de rebrousser chemin.