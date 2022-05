Le DG des Forêts en prison pour corruption

Le directeur général des Forêts, Ghislain Moussavou, a été placé sous mandat de dépôt, dans la nuit de mardi 24 mai 2022, après plusieurs heures de garde à vue dans les locaux de la direction générale de la contre ingérence et de la sécurité militaire (DGCISM), encore appelée B2. L'information a été confirmée par une source judiciaire proche du dossier, contactée par l'Union.

Selon notre source, Ghislain Moussavou est soupçonné de malversation, escroquerie et concussion. L'enquête ouverte par la justice gabonaise, a amené le DG des Forêts à être entendu au moins quatre fois, depuis le début de l'année 2022. Après chaque audition, le haut cadre du ministère des Eaux et forêts regagnait souvent son domicile. Mais cette fois-ci, les preuves détenues contre lui, ont joué en sa défaveur et l'ont conduit aux portes de Gros-Bouquet.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon