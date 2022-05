Coca Cola: Le groupe Foberd Gabon récupère la mise en bouteille dès le 01 juillet

L'information était très attendue par les consommateurs de Coca Cola. Dans un communiqué, le géant a annoncé que la société SOFAVIN, filiale du Groupe FOBERD a été désignée comme l’embouteilleur de Coca-Cola au Gabon à compter du 1er juillet 2022 prochain. Il précise que SOFAVIN produira et commercialisera tous les produits de nos marques disponibles au Gabon, il s’agit de Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes. Pour une meilleure qualité de ses produits, SOFAVIN "s’appuiera sur les méthodes et les pratiques existantes au sein du système Coca-Cola pour délivrer un service client de qualité tout en se concentrant sur la mise en œuvre de la stratégie centrée sur le marché et l'exécution des projets à travers le pays" rapporte le communiqué.