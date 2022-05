Ascension : jeudi 26 mai férié, chômé et payé

Le ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et du Travail porte à la connaissance des employeurs et travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret N° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004, la journée du jeudi 26 mai 2022 marquant ''l'Ascension'' est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.