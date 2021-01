Lambaréné : un agent de la CNSS fauché par un véhicule

TONY Lebambe Ngouana, agent à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), affecté dans le Moyen-Ogooué, a été mortellement fauché par un véhicule, de marque Toyota Land Cruiser, lundi dernier, au quartier La-Paillote, dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné.

Selon une source proche du dossier, il est plus de 19 heures lorsque M. Lebambe Ngouana est interpellé par les gendarmes pour un contrôle. Celui-ci descend et va vers les pandores, de l'autre côté de la route, pour présenter ses documents. Le contrôle terminé, il cherche à regagner son véhicule. C'est au moment où il traverse la chaussée non éclairée à cet endroit, qu'un véhicule de marque Toyota Land Cruiser, roulant à vive allure, va esquiver un taxi en stationnement, pour percuter violemment l'infortuné, avant de terminer sa course folle dans un domicile privé, où il causera d'autres dégâts matériels.