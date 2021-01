Enquête : Des métiers dédiés à un genre plutôt qu'à un autre ?

LA société a érigé des règles non écrites de répartition professionnelle

LA société a érigé des règles non écrites de répartition professionnelle. Des métiers nécessitant douceur ou des qualités féminines sont laissés aux femmes. On peut citer pêle-mêle la manucure pédicure, les soins infirmiers, les soins d'aides à la personne… Tandis que ceux exigeant l’affirma­tion de soi, la rationalité ou la force physique et la technique sont réservés aux hommes. Sur quels critères ? Difficile d'y répondre.

Pourtant, à y regarder de près, ce ne sont pas les seins, pour le dire sans gants, qui pilotent un avion par exemple. Autant ce ne sont pas eux dont on a besoin pour faire une manucure pédicure réussie. Tout étant question de savoir-faire et même d'expériences acquises. Mais la société est-elle prête à bouleverser l'ordre établi ? Oui, parce que de plus en plus on assiste à une sorte de mixité des professions avec des femmes qui accèdent de plus en plus à des métiers masculins.

Sinon, ne devrait-on pas parler en termes de passion ou tout au plus de ce métier nourrissant son Homme tout simplement, car telle est la fonction d'un travail ? Tant voir faire ces jeunes hommes au marché qui, faute de mieux, se sont rabattus dans les ongles sans complexe aucun, force l’admiration. Laraska, par exemple, rêvait, enfant, de bureau avant de se résoudre à soigner des ongles de femmes. Fortune voulait être mécanicien catégorie poids lourds. Mais, lui aussi est désormais tombé amoureux de toutes ces femmes qui lui confient leurs mains et pieds et même leur visage car, il sait aussi épiler.

Les métiers n'ont ou ne devraient plus avoir de sexe. Même si rien n'est facile, il semble qu'il faille s'y résoudre. Il y va de la marche du monde.



L.R.A.



