Géologue égaré en forêt : Thibault Boulondo a été retrouvé

Styve Claudel ONDO MINKO

Nous nous sommes peut-être trop vite prononcé, en indiquant dans l'édition du week-end que Thibault Boulondo a été retrouvé. Toute chose qui n'a pas manqué de courroucer les parents du géologue de 33 ans, qui se faisaient déjà du mauvais sang pour lui. En effet, en lieu et place de l'avoir retrouvé en présentiel, il s'agissait plutôt de sa localisation via son système de positionnement par satellite (GPS). On est jeudi matin.