ENS : Un conseil d'administration pour faire le point

DANS le souci de dresser le canevas de l'année académique 2020-2021, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Patrick Mouguiama-Daouda, a présidé le onzième conseil d'administration de l'École normale supérieure (ENS) qui s'est déroulé vendredi dernier dans les locaux de l'Enset (École normale de l'enseignement technique). Ces assises avaient pour but d'évaluer les préoccupations administratives, pédagogiques et financières de cet établissement d'enseignement supérieur.

Durant cette session, tenue dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire due à la propagation du nouveau coronavirus, le conseil d'administration s'est attelé à présenter le cadre général de l'Ens. S'agissant de l'état actuel de cette école, le secrétaire général a souligné que "de façon générale l'école normale est un malade qui a besoin d'un lifting. Et par conséquent, le conseil d'administration a pris un certain nombre de résolutions, dont la réforme des textes réglementaires. Car, il y a un plusieurs dérives qui n'honorent pas la profession d'enseignant, et tout doit partir de la base".



Hans NDONG MEBALE



