Escroquérie : Un faux agent du B2 aux arrêts

ANSE Berande Ndjimba, sergent-chef de l'armée gabonaise et son camarade, Vianney Ayinangoyi, ont été interpellés par les services de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire (DGCISM), encore appelée B2, en flagrant délit d'escroquerie chez un opérateur économique. Ils avaient par-devers eux de fausses cartes de la DGCISM, qui leur permettaient d'opérer en toute quiétude.

Les deux présumés indélicats, indique une source bien introduite au B2, ne sont pas à leur premier coup. En effet, poursuit l'informateur, hormis le fait de se faire passer pour des agents du B2, le duo revêtait le statut d'agents des services spéciaux, de la présidence de la République et, même, de celui d'hommes de main et autres chargés de missions des hautes personnalités politiques gabonaises. Leur mode opératoire les amène à localiser leurs victimes, notamment des hommes politiques qu'ils extorquent de l'argent. Les manœuvres des deux usurpateurs de titres n'épargnent pas les commerçants et les hommes d'affaires, sur qui ils font du trafic d’influence.