Convention collective  : la Setrag entérine sa convention après 10 jours de travaux

La direction générale et les partenaires sociaux ont adopté et signé la nouvelle convention collective révisée des 1 400 agents de l'entreprise de transport ferroviaire.

Au terme d’un dialogue social de 10 jours mené sous les auspices du ministère du Travail, le directeur général de la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag), Christian Magni, et les partenaires sociaux, ont entériné vendredi dernier la révision de la convention collective de ladite entreprise.

En effet, selon les responsables de la Setrag, cette nouvelle convention contient des avancées indéniables, qui amélioreront radicalement le climat au sein de l’entreprise. Et pour cause, les nouveautés telles l’identification et le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (Rome), les classifications catégorielles, les primes et indemnités revues à la hausse, sont autant d'acquis qui différencient cette convention des précédentes. Visiblement satisfait de cette signature, le représentant des partenaires sociaux, Jean-René Minanga a sollicité la compréhension de ses collègues : " Négocier ce n’est pas faire une guerre… Les avancées obtenues ne sont pas, sans doute, ce que certains auraient voulu, mais elles sont, significatives pour le plus grand nombre."

D'après l’inspecteur spécial du travail du Transgabonais, Dieudonné Ibouily, la bonne tenue de ces assises a permis d’obtenir un résultat consensuel entre les différentes parties. Il est à rappeler que, sur les dix syndicats que compte la Setrag, huit sont signataires de cette nouvelle convention.

Josiane MBANG NGUEMA

