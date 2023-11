Diffamation : "condamnation exemplaire" de l'activiste Fernand Bob Mengome

FERNAND Bob Mengome va rester encore un peu plus d'une semaine derrière les barreaux. Hier, l'activiste a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel du délit de diffamation au préjudice du général Jean-Germain Effayong Onong, commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire. Il a été condamné à un mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 50 mille FCFA, ainsi qu'à verser au chef de corps la somme de… 50 FCFA au titre des dommages et intérêts. Autant dire une sanction pénale exemplaire. Probablement pour l'exemple et faire comprendre que la délation ne peut pas s'ériger en mode de vie au Gabon. Car l'intéressé encourait bien plus que ça. La sentence de la juridiction précitée intervient après la confrontation, le 25 octobre dernier, entre Fernand Bob Mengome et le général Jean-Germain Effayong Onong. Confrontation qui devrait faire école.

Ce débat contradictoire avait permis de mettre en lumière les propos mensongers de l'activiste à l'endroit de l'officier supérieur. On rappelle que dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Fernand Bob Mengome traite le général Effayong Onong de tous les noms d’oiseaux. Il va plus loin en l’accusant d’avoir menacé son collaborateur, le lieutenant-colonel Gabriel Assoumou Ella, avec une arme à feu, au cours d'une réunion à Franceville. Ce qui n'était pas vrai. Blessé dans son honneur, le commandant en chef de la Sécurité pénitentiaire a donc porté plainte contre l’activiste. Lequel a été interpellé et entendu.

À l'issue de l'enquête préliminaire, puis de son audition au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Reste à savoir si la sanction qui vient de lui être infligée calmera ses ardeurs, lui qui, par le passé, a déjà eu maille à partir avec la justice.

G.R.M

Libreville/Gabon