Braquage : une justice jugée trop laxiste vis-à-vis des bandits

Si le travail quotidien des policiers et des gendarmes pour débarrasser la société de cette mauvaise graine est à féliciter, il n'en demeure pas moins que ce travail n'est qu'un éternel recommencement. En effet, comment comprendre que plusieurs délinquants, à chaque interpellation ou défèrement devant la justice, recouvrent leur liberté au bout de quelque temps seulement ? Ces cas sont légion, puisque plusieurs parmi eux ont été présentés devant les médias. C'est le cas d'un certain "Jack", actuellement à Sans-Famille.

Ce tristement célèbre délinquant des Akébé et des PK était devenu une figure incontournable dans le banditisme : il a réussi à mettre en place une organisation composée de plusieurs jeunes qu'il chapeautait et qui se livraient à des activités répréhensibles. Arrêtés à plusieurs reprises et incarcéré maintes fois à la prison centrale de Libreville, Jack et ses lieutenants ont toujours réussi à s'en sortir. Au grand étonnement des enquêteurs et de leurs victimes qui ne comprennent pas pourquoi ces malfaiteurs recouvrent rapidement la liberté.