Airtel money : Aux arrêts pour piratage de comptes

C'EST une longue enquête que vient de boucler la brigade de gendarmerie de Nkoltang, après avoir été saisie par plusieurs victimes

C'EST une longue enquête que vient de boucler la brigade de gendarmerie de Nkoltang, après avoir été saisie par plusieurs victimes. En effet, elle a réussi à neutraliser deux individus de nationalité gabonaise, Cédric Arnold Libama et Prince Mouawoudi Ngouamoutou, passés maîtres dans l'arnaque et le piratage des comptes Airtel money des usagers à Essassa et Nkoltang. Déférés lundi écoulé devant le parquet de Libreville, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt.

Durant des années, ces deux compatriotes ont ainsi retiré frauduleusement de fortes sommes d'argent des comptes des clients, en se servant d'un dispositif informatique dont ils avaient le secret. Pour opérer, relate Cédric Arnold Libama, le duo se rend d'abord chez un revendeur Airtel money. " Je sollicite faire un dépôt. Le revendeur me demande de remplir la fiche, que je prends soin de filmer rapidement et discrètement avec mon téléphone. Une fois en possession de cette fiche, je regarde les numéros sur lesquels les dépôts du jour ont été effectués. J'envoie le document à mon complice qui, à son tour, se charge d’appeler les numéros concernés, en se faisant passer pour un agent d'Airtel ", précise-t-il.

Des faux messages de demande d'identification sont par la suite envoyés à ces numéros et leurs propriétaires contactés directement par appel téléphonique. " Nous leur demandons toutes les coordonnées en rapport avec leur Sim, y compris le code Airtel money. Une fois en possession de ces coordonnées, nous procédons aussitôt dans notre atelier à une reconfiguration de la Sim.



Abel EYEGHE EKORE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Justice & Faits divers au Gabon