Mesures anti-Covid-19 : On en sait un peu plus

Le Conseiller spécial chargé de la communication présidentielle, porte-parole de la présidence de la République, Jessye Ella Ekogha s'est entretenu, hier, avec les Hommes des médias, la deuxième rencontre du genre depuis le début de l'année. Le responsable de la communication présidentielle a annoncé que le numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba participera au sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra les 06 et 7 février prochains par visioconférence.

Toutefois l'un des sujets les plus importants de cette conférence de presse a sans aucun doute été le tour de vis apporté par le gouvernement dans le plan de lutte et riposte contre la Covid-19. " Notre pays compte plus de 250 cas actifs et la tendance est à la hausse", a-t-il lancé pour justifier le durcissement des mesures. Lesquelles mesures, selon lui, pourront être accentuées ou adoucies en fonction de l'évolution de la courbe épidémiologique. Interrogé sur la destination des amendes infligées et l'éventuel racket des Forces de défense et de sécurité, Jessye Ella Ekogha a précisé qu'elles seront "payées au Trésor public".