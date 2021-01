Chan 2020 : L'Afrique centrale en quart de final

LA proximité géographique y est peut-être pour quelque chose, mais c'est davantage la performance sur le terrain qui a mené le Cameroun, le Congo et la République démocratique du Congo (RDC) en quarts de finale du 6e Championnat d'Afrique des nations (Chan). Une première pour la zone Afrique centrale.

Dimanche, au terme du match nul contre le Burkina-Faso (0-0), le pays hôte du tournoi, le Cameroun, a été le premier des trois représentants de la sous-région continentale à composter son ticket pour le second tour. Les poulains de Martin Ntougou Mpile auront pour challenge de devenir les pionniers dans le dernier carré du Chan. Leurs prédécesseurs n'ayant jamais fait mieux que les quarts de finale. Face aux Lions indomptables (deuxièmes de la poule A) se dresseront les Léopards de la RDC (7 points) qui ont logiquement terminé leaders du groupe B.

Malgré une équipe décimée par l'absence de plusieurs des joueurs et même du sélectionneur Florent Ibenge, tous positifs au Covid-19, la RDC a confirmé son statut de favori. Elle qui n'a raté qu'une seule levée du Chan (en 2018 au Maroc) a remporté deux sacres (2 009 et 2 016) et a toujours franchi la phase de poules à chaque participation. Il reste que le duel des fauves du samedi prochain au stade Japoma de Douala accouchera forcément d'un porte-étendard de l'Afrique centrale en demi-finale du Chan 2 020.