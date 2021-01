Agression à Ndendé  : la version de la famille de feu Doukaga

LE 28 décembre 2020, Faustin Ndziengui, un agent des Travaux publics (TP), a été pris à partie par les membres d'une famille se rendant au village Moussonga, à 11 km de Ndendé, pour l'enterrement de leur père, feu Paul Doukaga Kwendy. Durant la rixe, l'agent des TP, qui s'en est sorti avec des hématomes sur le corps, a décidé de porter plainte. Or, la famille du défunt, pour qui cet incident a été réglé à l'amiable, ne comprend pas les motivations de Faustin Ndziengui. Aussi, a-t-elle tenu à rétablir la vérité autour de ces malheureux évènements.

Pour la famille de feu Paul Doukaga Kwendy, Faustin Ndziengui serait plutôt à l'origine de ces échauffourées. En effet, explique l'un des parents, " il n'a jamais voulu laisser passer le convoi, alors que nous étions une délégation de plus de 15 véhicules. D'ailleurs il n’y avait aucun panneau de signalisation sur la voie. Et malgré notre bonne volonté de négocier avec lui, sieur Ndziengui s'est plutôt montré désagréable vis-à-vis des jeunes avec qui il discutait, avant l'arrivée des autres membres de la famille. Ce qui naturellement a dégénéré. Il s'en est sorti d'ailleurs avec des égratignures au niveau de l'œil. Et après la séparation de la rixe, l'agent des TP qui, pourtant, a reconnu son tort de s'être emporté, devant tout le monde, a présenté ses excuses à la délégation ".