Zlecaf : les douaniers gabonais désormais outillés

DU 20 au 21 janvier dernier, les douanes gabonaises ont initié une formation à Libreville dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Objectif : renforcer les capacités des douaniers en matière de procédures douanières, pour faciliter le transit rapide et efficace des marchandises à la frontière.

La formation a porté, entre autres, sur les enjeux relatifs aux missions de la Douane de l'accord sur la Zlecaf, la libéralisation du commerce des marchandises, le transit et la coopération douanière ainsi que la facilitation des échanges. " C'est un gros projet, à la faveur duquel les chefs d’État africains ont pris l'engagement de créer un grand marché comme soubassement pour la relance économique du continent et favoriser le commerce intra-africain ", a indiqué le représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo.

Et le directeur général des Douanes gabonaises, Boris Admina Atchougou, de rappeler que l’opérationnalisation de la Zlecaf, au 1er janvier 2021, a mis les administrations douanières africaines au centre de la dynamique du développement socio-économique du continent africain. " En signant l'accord portant création de la Zlecaf en 2018 au Rwanda, le chef de l’État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a engagé notre pays sur cette voie de développement industriel, de la transformation locale de nos ressources et de la création des richesses. Car, il est temps que les pays africains consomment ce qu'ils produisent. Et la Zlecaf est un tremplin pour y parvenir ", a-t-il précisé.