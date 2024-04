Franceville : une collision fait un mort à Mvengue

Un violent accident de la route impliquant un transporteur suburbain et un véhicule de type Mitsubishi s'est produit, dimanche 14 avril dernier aux alentours de 14 heures, au village Mvengue situé à 15 km du chef-lieu de la province du Haut-Ogooué.

Le bilan fait état de la mort du conducteur du véhicule à usage commercial, Moret Leyinda Litz, un Gabonais de 36 ans, et d'un blessé évacué vers le Centre hospitalier universitaire Amissa-Bongo de Franceville.

Le drame est survenu à quelques mètres du camp de gendarmerie et de la ruelle débouchant sur le pont en liane. Le transport de marque Toyota de type Corolla revenait de l'aéroport et cherchait à rallier Franceville, tandis que le Mitsubishi DID roulait dans le sens inverse.

Les deux engins sont entrés en collision à la hauteur d'un virage réputé dangereux et accidentogène. Plus touché, le chauffeur du véhicule à usage commercial est mort sur-le-champ.

Les secours mobilisés promptement sur les lieux ont permis de transporter d'urgence à l'hôpital l'occupant du Mitsubishi DID, qui a fait plusieurs tonneaux.

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Mvengue se sont rendus sur lex lieux dans le cadre du constat d'usage. Les véritables causes de ce drame seront établies dans quelques jours.

Léa DAOUD

Franceville/Gabon