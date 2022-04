Union sportive de Bitam : recrutement "XXL"

Si tout se passe comme annoncé, le Championnat national de football de première division démarre le samedi 14 mai 2022. Donc dans moins d'un mois. Dans cette perspective, plusieurs clubs sont à pied d'œuvre en termes de préparation pour mieux aborder cette échéance. C'est le cas de l'Union sportive de Bitam (USB), qui a repris les entraînements au stade Ayenaga depuis début avril. Mieux, le club du Septentrion affiche clairement ses ambitions pour la nouvelle saison : remporter le titre. Et pour y parvenir, l'USB s'est attaché les services du coach Brice Ondo. Lequel, pour disposer d'un groupe compétitif, a recruté malin.

C'est ainsi que dans la foulée, plusieurs internationaux se sont engagés avec le club de Bitam. C'est le cas notamment de Nani Nono, meilleur buteur du championnat de D1 avec le CMS lors de la saison 2018-2019. Il y a également Samson Mbingui, Dinda Kamambela Muller, Christian Nze Ondo, Cédric Ondo Biyoghe…" Ces recrutements nous permettront de jouer les premiers rôles en championnat avec en ligne de mire le titre", escompte le coach Brice Ondo. Désormais et plus que jamais, les regards sont tournés du côté du ministère des Sports et de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) pour le démarrage effectif du championnat dans moins d'un mois. Car, nombreux pensent que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une reprise le 14 mai prochain.

Attendons voir !

Willy NDONG

Libreville/Gabon