Métiers du numérique : et de 3 pour l'École 241 !

Après un arrêt imposé par la pandémie de Covid-19, l'École 241 revient. Elle a lancé hier sa 3e promotion. En présence de la ministre déléguée à l'Économie numérique, Huguette Abodo Yombiyeni, et de nombreux partenaires au projet. Durant 7 mois, 70 jeunes (répartis entre Libreville et Port-Gentil), qui étaient très éloignés de l'emploi, seront formés de manière intensive, accélérée et gratuite aux métiers du numérique. Ils pourront ensuite être insérés, comme les autres avant eux, dans l'économie réelle en tant que salariés, travailleurs indépendants et entrepreneurs. "Aujourd'hui, cette école a formé et inséré professionnellement plus de 89 apprenants", a vanté le promoteur de l'École 241, Sylvère Boussamba. Pour qui rien n'aura été possible sans les partenaires et leurs financements.

La première promotion a ainsi été rendue possible grâce au financement de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) et un cofinancement de l'ambassade de France. La 2e a bénéficié de l'accompagnement financier de l'Agence française de développement (AFD) et cette 3e cohorte a été rendue possible via le programme D-Clic "Formez-vous au numérique" de l'OIF. Un programme à trois volets qui devrait concourir, a précisé le représentant de l'OIF pour l'Afrique centrale, Alphonse Waguena, à renforcer de façon durable l'employabilité des jeunes francophones, à contribuer à leur inclusion numérique et à participer à l'amélioration des pratiques de gouvernance numérique. Sauf que 70 apprenants, pour 1 400 candidats qui frappaient aux portes de l'École 241, restent encore un chiffre dérisoire. Aussi M. Boussamba en appelle-t-il au soutien de tous pour que davantage de jeunes bénéficient de ces formations en web développeur et référent digital.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon