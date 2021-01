Sports : De nouveaux aires de jeux à l'UOB

LES étudiants de l'Université Omar-Bongo (UOB) peuvent enfin pousser un ouf de soulagement, avec la livraison hier, de quatre plateaux multisports (volley-ball, basket-ball, handball, tennis...).

En effet, ces plateaux sportifs, qui étaient dans un état de délabrement avancé, ont été entièrement renovés grâce au vaste programme de construction et de réhabilitation des plateaux sportifs de proximité lancé par l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC). Et ce, pour coller à la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui souhaite développer le sport de masse dans notre pays.