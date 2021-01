Pédophilie : Découverte d'un réseau à Port-Gentil

LA tournée initiée dans les établissements scolaires secondaires de la capitale économique gabonaise par la juridiction des mineurs du tribunal de première instance de Port-Gentil, a permis de démanteler un vaste réseau de pédophiles dans le chef-lieu de la province de l'Oggoué-Maritime.

Au départ, il était question pour Greta Clarielle Marat-Abyla Tchandi, présidente de la juridiction des mineurs qu’accompagnaient quelques-uns de ses collaborateurs, de vulgariser le nouveau code de l’enfant auprès des acteurs de la protection de celui-ci, puis d’informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs envers leurs encadreurs et leurs parents.

Ce, conformément à la loi organique numéro 003/2 018 du 8 février 2019, portant code de l’enfant en République gabonaise. Seulement au sortir des entretiens avec les élèves, dont les plus timides ont opté pour la méthode de la ''boîte à dénonciation" mise en place par la magistrate pour ne rien laisser au hasard, les enfants ont fait des révélations on ne peut plus troublantes. Dans leurs confidences, certains appelaient même au secours les autorités compétentes ! Preuve de l’état de traumatisme avéré de ces derniers.