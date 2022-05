Quand l'USB et le Stade Mandji triomphent, Manga et CMS perdent des points précieux

En regardant les six rencontres du National-Foot 1, disputées le week-end dernier à Libreville, Bitam, Port-Gentil, Koula-Moutou et Lastoursville, on n’avait pas l'impression d'avoir affaire à des joueurs ayant passé plus de deux ans sans jouer au football. Tant l'engagement physique, l'endurance, la qualité de jeu étaient au rendez-vous. À la grande satisfaction des spectateurs venus massivement soutenir chacun son équipe. Cette première victoire est d'abord à mettre à l'actif des joueurs qui, malgré la galère des deux années passées à ne rien faire, ont produit du jeu dans les différents stades. Il y a aussi le ministre des Sports Franck Nguema qui, avec le soutien des plus hautes autorités du pays, a trouvé les moyens financiers et le bon cadre pour un National-Foot durable.

Il y a aussi le président de la Ligue nationale de football professionnel Brice Mbicka Ndjambou et toute son équipe qui ont tout fait sur le plan organisationnel pour un démarrage de saison abouti… Sur les différents terrains, le spectacle était au rendez-vous. Ainsi, dans le groupe A, le Stade Mandji (1er), le premier leader, n'a pas fait de cadeau au Stade Migovéen (6e) sèchement battu 0-4. L'AS Pélican (2e), tombeur 2-0 du CF Mounana (5e) occupe la seconde place. Bouenguidi Sports (3e), téméraire, a fait l'essentiel en battant le FC 105 sur le score de 2-1. Exempt lors de la première levée, l'USO occupe provisoirement la 7e place au classement général de la poule. Dans le groupe B, l'Union sportive de Bitam (1er) a lancé un signal fort à ses prochains adversaires. En effet, en cartonnant 4-0 Akanda FC (6e), les Bitamois aspirent déjà à jouer les premiers rôles dans ce groupe. Ils pensent peut-être déjà aux play-offs.

La surprise du week-end est la défaite du CMS (5e) battu 0-2 par une surprenante équipe de Dikaki (2e). Dans le derby du sud-est du pays, Lozosport (4e) et Mangasport (3e) se sont neutralisés à Lastoursville sur le score de 1-1. Missile, exempt, occupe provisoirement la 7e place. Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur les résultats, analyses et commentaires des rencontres du National-Foot 2.

Willy NDONG

Libreville/Gabon