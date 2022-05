Grand Libreville : Bounda Balonzi prépare la seconde phase des travaux prioritaires

Le ministre des Travaux publics, Léon Armel Bounda Balonzi, a, en présence de Pierre Mounanga, conseiller spécial du président de la République, réuni les entreprises et les bureaux de contrôle concernés par la deuxième phase du programme prioritaire des voiries du Grand Libreville englobant la capitale gabonaise, Ntoum, Owendo et Akanda. Il s'est agi de regarder ensemble les modalités de son exécution, en partant des enseignements tirés lors de la première phase des travaux en voie de finition. Le démarrage de cette seconde phase est imminente, selon le directeur général des grands travaux d'infrastructures, Serge Pamphile Ditengou. Validée par les plus hautes autorités du pays, elle va permettre le bitumage mais aussi le pavage des voies identifiées. Il est également prévu du point-à-temps sur les bretelles qui le nécessitent.

La particularité de ce programme est que les travaux vont être réalisés par des entreprises bien installées au Gabon. Il en est de même pour ce qui est du contrôle technique. Il reste cependant à finaliser la partie administrative. C'est-à-dire la signature des marchés, la finalisation des ordres de service et l'encaissement des avances de démarrage des travaux. Cette étape est importante pour le gouvernement qui doit avoir la garantie que les entreprises s'engagent sur des conditions contractuelles claires pour tout le monde. Ensuite, pour les sociétés qui auront la certitude de disposer de moyens pour démarrer.

G.R.M

Libreville/Gabon