Panthères : quid du rajeunissement au poste de gardien de but ?

APRÈS l'élimination du Gabon par le Burundi de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2019, le nouveau coach des Panthères, Patrice Neveu, s'est engagé dans un processus de rajeunissement des effectifs de l'équipe nationale, dont la moyenne d'âge se situait à l'époque autour de 30 ans. Avec un effectif vieillissant, le technicien français, sur instructions du ministre des Sports Franck Nguema, a sillonné l'Europe et l'Afrique à plusieurs reprises afin de dénicher de nouveaux talents. L'objectif étant de doubler les postes, compartiment par compartiment.

Ainsi, au niveau des latéraux, Lloyd Palun (34 ans), a désormais sa doublure à droite. En la personne de Anthony Oyono (21 ans) qui évolue du côté de l'Italie, à Frosinone (leader de série B). À gauche, le Normand Johann Obiang (29 ans) sait que la relève est assurée avec le Bordelais Jacques Ekomie (19 ans). Dans l'axe Ecuele Manga (34 ans) et Aaron Appindangoye (31 ans) peuvent compter demain sur Alex Moucketou-Moussounda (22 ans) et Sidney Obissa (22 ans). Sans oublier le jeune Arsène-Jonathan Do Marcolino (Rennes) convoqué régulièrement en équipe de France U16.

Au niveau du secteur médian défensif, André Biyogo Poko (30 ans) sait lui aussi que le joueur de Sheriff Tiraspol de Moldavie, Christ Junior Ray Eneme Ella, 23 ans, pourra un jour lui succéder. Reste à trouver le successeur de Guelor Kanga (32 ans). En attaque, ça commence également à se bousculer au portillon avec les arrivées d'Alan Do Marcolino (20 ans) et Shavy Babicka (22 ans). La grosse énigme reste la convocation systématique des gardiens Anthony Mfa Mezui (32 ans), qui joue à Rodange (D2-Luxembourg) et Donald Nze (30 ans), sociétaire de l'AS Simba de RDC. Ces deux portiers ont du mal à convaincre une grande partie de l'opinion. En plus d'être en difficulté dans leurs clubs respectifs. Des convocations qui s'apparentent à des primes à la paresse. Parce qu’éternels remplaçants. Cette situation ressemble à ce groupe de chasseurs qui ramènent régulièrement du gibier au village. Deux d'entre eux, pourtant armés, rentrent toujours bredouille mais participent sans état d'âme au partage de la viande.

Au niveau local, Patrice Neveu à plusieurs alternatives. "François Bekale, l'actuel portier titulaire du Stade Mandji et des U23, et Philippe Ondo Eya de Missile, qui ont respectivement 21 et 19 ans peuvent bien être convoqués chez les A. Ils ont la particularité d'être jeunes et jouent des deux pieds. Ce qui est un atout à ce poste. En définitive, s'ils sont bien encadrés, ils seront les gardiens des Panthères de demain", renseigne Yvon Koumba, le coach des gardiens des U23 du Gabon.

Willy NDONG

Libreville/Gabon