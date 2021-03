Panthères du Gabon : Toung-Allogho, Axel Meye, Nzambe, Babanzila, dans la pré-liste de Neveu

LE sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, a récemment communiqué à la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) la liste des 33 joueurs susceptibles de faire partie des 23 Panthères devant affronter la RDC et l'Angola, les 25 et 29 mars prochains à Franceville et à Luanda

LE sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, a récemment communiqué à la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) la liste des 33 joueurs susceptibles de faire partie des 23 Panthères devant affronter la RDC et l'Angola, les 25 et 29 mars prochains à Franceville et à Luanda. Dans l'ensemble, pas de grands chambardements à signaler dans la tanière par rapport aux appelés habituels.

Dans les buts, le technicien français a élargi sa liste. Tout en se séparant de Junior Noubi-Fotso. Les gardiens préconvoqués sont : Anthony Mfa-Mezui (FC Rodange-Luxembourg), Bitseki-Moto (Mosta-Maltes), Toung-Allogho (Bouenguidi Sports), Donald Nze (AS Maniema Union-RDC) et Jean-Noël Amonome (Uthongathi FC-Afrique du Sud). Lors du tri final, deux gardiens seront éliminés de cette liste.

En défense, Patrice Neveu a fait appel à deux arrières latéraux gauches. Il s'agit de Stévy Nzambe (Ittihad Tanger-Maroc) et Anthony Oyono-Omva (Union sportive Boulogne Côte d'Opale-France).

Au niveau du secteur médian, Merlin Tandjigora (Djoliba-Mali), Meshak Babanzila-Mayala (Paris FC-France), Nathanaël Bongo-Mbourou (sans club) et Lévy Madinda (Sebah-Malaisie) ont également été convoqués. Tout comme les attaquants Axel Meye Me-Ndong (Ittihad Tanger-Maroc), Ulrich Kévin Mayi (Ümraniyespor-Turquie) et Gaëtan Missi-Mezu (Etar Veliko Tarnovo-Bulgarie)…



Willy NDONG



