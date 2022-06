Panthères du Gabon : Gouverner c'est prévoir

L'Organisation des deux matchs des Panthères contre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Mourabitounes de la Mauritanie fut un fiasco total. Rien n'a fonctionné ! Les choses les plus simples à accomplir sont curieusement devenues une véritable gageure. Entre vols ratés, équipements du gardien achetés à la sauvette au marché de Kinshasa, joueurs ayant déserté leurs chambres à Barcelone pour aller faire la bamboula toute la nuit dans les coins chauds de la ville, qui plus est à la veille du départ pour Kinshasa via Paris…, l'on avait l'impression que la tanière était devenue incontrôlable. Plus personne ne savait qui faisait quoi ! Comment expliquer que les maillots des Panthères, 40 minutes avant le match contre la Mauritanie; ne soient pas floqués ? À qui profite cette légèreté ? Force est de reconnaître que la Fédération gabonaise de football, qui est responsable de la gestion de l'équipe nationale, a été défaillante. L'image des maillots des Panthères, emballés dans des sacs en plastique noir, a déçu plus d'un.

Désormais, le bureau fédéral doit tirer toutes les leçons de ces manquements et situer les responsabilités afin d'améliorer la gestion de la sélection nationale. Car, au mois de septembre prochain, les Panthères se déplacent à Khartoum pour le "choc " face aux Crocodiles du Soudan. En cas de victoire des Gabonais à Franceville, face à cet adversaire, pour le compte de la 3e journée, les Soudanais, quelques jours plus tard, feront tout pour faire plier psychologiquement les Gabonais comme ils l'ont fait avec les Congolais, interdits de s'entraîner après leur arrivée. Tous les coups seront permis. C'est une certitude. Ce match doit donc être préparé avec minutie. Tous les détails doivent être passés au peigne fin.

La synergie ministère des Sports-Fédération gabonaise de football-Office national de développement du sport et de la culture doit fonctionner. Personne ne devra jouer en solo au risque de connaître les mêmes déboires. Par le passé, l'organisation des matchs des Panthères était une réussite totale. Les exemples des deux Coupes d'Afrique des nations organisées par le Gabon en 2012 et 2017 sont encore vivaces dans la mémoire des Gabonais. Comment comprendre et expliquer que ces acquis se soient envolés de la sorte ? Il n'est plus question de faire un pas en avant et deux en arrière. Que chacun prenne ses responsabilités. Car c'est ensemble qu'on est plus fort.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon