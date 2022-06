National-Foot 1 : l'USB et la rançon des vendanges

Bien sûr que le hors-jeu (inexistant) signalé dans les ultimes minutes par Angelo Malekou Mambana, le deuxième assesseur du directeur de jeu Gauthier Mihindou Mbina, a injustement privé Yoann Nani Nono de son premier but de la saison et, surtout, l’Union sportive de Bitam d’une victoire qui lui aurait permis de creuser l’écart en tête de la poule B du National-Foot 1. Bien sûr que les fans du club phare du nord du Gabon, curieusement plus nombreux à soutenir l’équipe dans les stades de Libreville et d'Owendo que dans son fief de Gaston-Peyrille, pouvaient l’avoir mauvaise au coup de sifflet final. Mais les deux points perdus devant une vaillante formation de Missile FC sont avant tout la conséquence du manque réalisme des Bitamois. Lesquels, après l’ouverture du score par leur artificier en chef Maïce Nguele Yogui (14e minute), ont manqué plus d'une fois de tuer tout suspense dès la première période.

Avec à la baguette un flamboyant Samson Mbingui et alimentés par l’énergie débordante de Kevin Nguema Nsome et Dane Etoua Andoume. Ce dernier, révélé au plus haut niveau national au poste d’arrière latéral gauche avec Mangasport, continue d’aligner des performances convaincantes en qualité de milieu défensif. Pour le malheur des Nordistes, Nguelé (21e, 44e et 71e), Kidou Koulibaly (33e) et Etoua Andoume (82e) ont tour à tour manqué le coche. Quand ce n’était du fait des interventions de Philippe Ondo Eya, le brillant rempart lancé après l’exclusion de Williams Loussoueké Mouckettou (11e) pour une faute sur Cédric Ondo Biyoghe fonçant seul au but.

Assurée de conserver son statut de leader de la poule B au terme de la 6e journée, l’US Bitam, qui aurait même pu perdre la partie après l’égalisation de Dan Assima – Missile FC s’étant procuré plus d’une opportunité – a tout de même ajouté une unité à son total de points.

•Les équipes Missile FC (4-3-3) : W. Loussoueké – G. Ebang, A. Mba, P. Ekomesse, B. Mbendet (capitaine) – A. Mikossa, Y. Bassande (P. Ondo Eya, 12e), G. Makosso – D. Assima, I. Boussougou (B. Ngalekori, 82e), J. Nzamba. Entraîneur : R. Mbani Itanda

US Bitam (4-3-3) : I. Kouyate – F. Aworet, I. Ogbonna, M. Dinda (K. Aunouviet, 77e), K. Nguema Nsome (capitaine) – C. Nguema Mintsa (J. Eya'a, 46e), D. Etoua Andoume, S. Mbingui (B. Kaboré, 84e) – C. Ondo Biyoghe, M. Nguele, K. Koulibaly (Y. Nani Nono, 46e) Entraîneur : B. Ondo

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon