Panthères de l'étranger : peu de satisfactions

Une situation qui, en plus des forfaits de Mario Lemina et Aaron Appindangoye, de la défaite également concédée face au Bénin le mois dernier en match amical, a de quoi inquiéter, à l’orée de la double confrontation face à la Gambie. La deuxième fenêtre internationale de la saison 2020-2021 est pour certains une occasion à saisir pour se refaire une santé.

- Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal). 10 matchs, 4 buts, 1 passe décisive. Le décollage de la fusée PEA est toujours attendu. Le capitaine des Gunners ne compte que 2 buts en Premier League, 1 en Ligue Europa et un au Community Shield.

- Denis Bouanga (AS Saint-Etienne). 10 matchs, 2 buts. Son dernier match (contre Lyon) illustre les hauts (un but provoqué) et les bas (un penalty raté) caractérisant son parcours actuel. Après un début de saison tonitruant, il vit une disette offensive qui commence à durer.