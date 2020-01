NBA : Chris Silva signe pour 3 ans au Heat de Miami

En faisant signer à notre compatriote un contrat de trois ans, comparable à celui accordé à Kendrick Nunn, le dernier jour de la saison dernière, Miami aura toujours un droit de regard après la fin de son contrat. La nouvelle pépite du basket gabonais, qui signe là son premier contrat professionnel à 23 ans, fait déjà mieux que Stéphane Lasme, qui avait alors signé son premier contrat pro en 2007 avec Golden State Warriors, à l'âge de 25 ans.

Pour la petite histoire, Chris Silva Obame a un parcours étonnant. À l'âge de 16 ans, son rêve est d'aller jouer en NBA. Il quitte donc, à cet âge, le Gabon pour se rendre aux États-Unis, un pays inconnu, en plus de la barrière de la langue. Il réside chez son oncle Miguel, qui habite Boston, et qui sera son tuteur. Ce dernier sera son plus grand soutien dans les moments difficiles au lycée de Roselle Catholic High, dans le New-Jersey.

Au fil des ans, il s’impose en high school, puis va taper dans l’œil de plusieurs universités dont celle de Caroline du Sud. Non drafté, il n’a pas abandonné son rêve et a convaincu le Heat de lui offrir une place au training camp, grâce à une belle summer league. Il a confirmé et a fini par décrocher une place dans l’effectif, via un two-way contract, et réaliser, le 14 janvier 2020, son rêve de jouer en NBA.