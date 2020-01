NBA : Chris Silva revient aux affaires

Très discret depuis la signature de son contrat de 3 ans avec le Heat de Miami, le 14 janvier dernier, l'international gabonais Chris Silva Obame Correia, qui rêve de jouer les play-offs cette saison avec l'équipe de Floride, s'est moyennement exprimé (1pt, 5 rebonds) la nuit dernière sur le parquet du 4e de la Conférence Est, le Celtics de Boston, vainqueur 109 à 101.

Après une impressionnante série de quatre victoires consécutives, en décembre dernier, face à New York, Philadelphie, Utah et l'Indiana, la franchise de Miami connaît un mois de janvier moins constant (8 victoires sur les 10 derniers matchs). En effet, après avoir retrouvé ses garçons forts, Erik Spoelstra et ses hommes restent sur deux revers contre les Clippers et les Celtics de Boston.