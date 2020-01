National-Foot 1 : Enfin la "rentrée des classes"

In extremis, le coup d'envoi du championnat national de première division du Gabon 2019-2020 a été maintenu à ce samedi 25 janvier. La question financière à l'origine de trois reports du lancement de la nouvelle saison ayant été partiellement réglée, plus rien ne pouvait alors s'opposer au retour sur les pelouses des équipes de D1 ce week-end.

Pour le plus grand plaisir du public sevré des joutes nationales du ballon rond. Mais aussi pour les joueurs et entraîneurs dont le quotidien se résumait, depuis des mois, aux entraînements et matchs amicaux.

On entre donc dans le vif du sujet avec, au programme, ce week-end, un exercice où l'AO CMS va remettre en jeu le premier titre de champion de son histoire en D1. Demain au stade de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), Akanda FC est ainsi le premier challenger des Cémésiens, qui ont enregistré de nombreux départs à l'intersaison.

Dans la succession de l'AO CMS, Mangasport figure au rang de favori. Exempts pour la première journée dans la poule B, les Mineurs regarderont ferrailler Lozosport et l'AS Pélican, mais aussi Missile FC et le FC 105, de retour dans l'élite. Tout comme l'USB qui va accueillir le Stade Mandji.

Alors que dans la poule A, où l'Union Sportive d'Oyem sera au repos, l'AS Dikaki, qui dispute sa deuxième saison en D1, va mettre à l’épreuve du bizutage le promu Bouenguidi Sport au stade Mbombet de Mouila. Dans le même temps, le CF Mounana, qui va beaucoup puiser dans son vivier, fera face à un Stade Migovéen armé pour humer les saveurs des hauteurs du classement du National-Foot 1 2019-2020.



