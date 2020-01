Concours de mémorisation du Coran : Inculquer la maîtrise du Livre saint

Organisé par la section gabonaise de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, en collaboration avec le Conseil supérieur des Affaires islamiques du Gabon (CSAIG), le concours national de la mémorisation du saint Coran a eu lieu toute la journée du 18 janvier dernier à la Mosquée Hassan-II de Libreville. En tout, 87 candidats (dont 17 filles et 70 garçons) ont pris part à cette compétition. Ils étaient répartis en trois catégories (warsh, hafs et 5 hizbs correspondants aux trois niveaux de maîtrise retenus).

Si la première catégorie (warsh) consistait en la mémorisation et la psalmodie du Saint Livre au complet avec une méthode de lecture un peu plus complexe, la deuxième portait sur la mémorisation du Coran en entier avec toutes les méthodes exigées ; tandis que la dernière (5 hizbs) donnait à réciter cinq chapitres du Coran par cœur dans les règles de l'art de la psalmodie.

Les finalistes gabonais de ce concours sont Hamdone Diallo (catégorie 1-warsh) avec 18/20 et mention très bien ; Mohamed Wague (catégorie 2 – hafs) avec une note de 20/20 et mention excellente et Mohamed Da Bah (catégorie 3- 5 Hizbs), mention très bien avec 19/20.