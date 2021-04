Port-Gentil  : 11 ans de réclusion pour vol à main armée

LE vol à main armée, commis par Sledje Ness Mouelé-Mouelé sur Junior Koumba-Mavioga, est l'affaire jugée le 2 avril dernier au 15e jour de la session criminelle de Port-Gentil. Un crime pour lequel il a écopé 11 ans de prison. Le Ministère public ayant plutôt requis la culpabilité de l'accusé, tout en sollicitant de la Cour une peine qui couvrirait la durée de sa détention préventive.

Dans la nuit du 15 au 16 février 2018 vers 3 heures, Junior Koumba-Mavioga interpelle dame Anne-Marie Koumba-Doukaga, puis lui propose de cheminer ensemble, non sans lui faire des avances. Cette dernière oppose un refus catégorique qui met l'homme manifestement en colère au point qu'il se met à la brutaliser. Par la suite, trois jeunes individus arrivent sur les lieux et l'un d'entre eux, Sledje Ness Mouelé-Mouelé, assène à Junior Koumba-Mavioga un coup de couteau au niveau de l'omoplate. Entre-temps, les autres lui soutirent son téléphone portable de marque Samsung et autres numéraires.