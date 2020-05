Ligue 2 : Allevinah dans le onze-type de la saison

Passé à l'intersaison du Puy Foot 43 qu'il avait aidé à monter en National, l'attaquant de couloir gabonais a rapidement pris du galon sous la tunique de Clermont-Foot, avec lequel il a découvert la deuxième division française.

Classé le 30 mars dernier par France Football au cinquième rang de son top 20 des joueurs de champ les mieux notés en Ligue 2, Allevinah, qui a disputé 22 matchs (sur 28 journées), inscrit 2 buts et donné autant de passes décisives, a obtenu une moyenne (sur 10) de 5,79 points. Largement suffisant pour faire partie du onze-type de la saison dévoilée lundi, après les délibérations d'un jury composé de la rédaction et des correspondants de l'hebdomadaire français.

Le trublion Vert-Jaune-Bleu des flancs offensifs fait ainsi équipe avec le gardien de but Benjamin Leroy (AC Ajaccio, 6,25 points), les défenseurs Emmanuel Ntim (Valenciennes FC, 5,67), Thibault Jaques (FC Chambly, 5,71) et Éric Vandenabeele (Grenoble F38, 5,62); les milieux de terrain Mathieu Coutadeur (AC Ajaccio, 5,86), Yohann Magnin (Clermont-Foot, 5,87) et David Douline (Rodez AF, 5,8).