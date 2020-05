Port de masque : un impact positif, mais...

C'est sans doute la conséquente de la mise en garde du gouvernement relative au relâchement constaté au lendemain de l'assouplissement du confinement total en celui partiel. Ce qui a fait craindre une possible contamination exponentielle parmi la population du Grand Libreville où ce laisser-aller était excessif.

Perçue comme une défiance des gestes barrières, le gouvernement avait alors assorti l'inobservation de ceux-ci de sanctions, notamment des amendes et des condamnations aux travaux d'intérêt général. Résultat : ce positionnement drastique des autorités a eu pour effet de modifier les comportements des uns et des autres vis-à-vis du port de la bavette de protection du nez et de la bouche, en attendant que les autres gestes barrières lui emboîtent le pas. Ce qui est déjà une avancée que l'on souhaiterait voir être renforcée.

Mais l'on doit à la vérité de dire que les mobiles de cette adhésion au port de masque varient. Si certaines personnes rencontrées hier devant les grandes surfaces de Libreville disent les porter toujours depuis plusieurs semaines, d'autres l'ont adopté depuis seulement la sortie du "bâton" par le gouvernement. " J'ai pris la menace du gouvernement au sérieux. Là où je tire le diable par la queue, si on me demande de payer 30 000 frs pour manque de masque, où vais-je les trouver ? J'ai préféré me procurer un masque et le porter", nous a déclaré un jeune homme.