Jeux olympiques 2020 : Trois Gabonais déjà qualifiés

Selon le Comité olympique gabonais (COG), trois de nos sportifs de deux disciplines (athlétisme et natation) sont déjà qualifiés pour les prochains Jeux olympiques qui auront lieu du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo (Japon).

Il s'agit de Guy Maganga Gorra pour l'athlétisme (100 et 200 m), Adam-Girard De Langlade Mpali (50 m nage libre) et Aya De Langlade Mpali (50 m nage libre), tous deux pour la natation. Les deux nageurs gabonais se sont qualifiés pour Tokyo-2020 du fait d'avoir occupé les 15 meilleures places mondiales d'universalité. Guy Maganga Gorra, par contre, est qualifié, selon le Comité olympique gabonais, pour avoir atteint les minima. Mais selon une autre source proche du COG, la qualification de Maganga Gorra pour Tokyo pourrait être remise en cause par World athletics, l'instance qui gère l'athlétisme au niveau mondial. Pourquoi ?

"La Fédération gabonaise d'athlétisme a perdu sa légitimité et légalité depuis plusieurs années. En effet, l'actuel bureau directeur n'est pas reconnu par World athletics. Par conséquent, elle peut décider à tout moment de suspendre la participation d'un athlète dont la fédération n'est pas reconnue par l'instance internationale. Mais j'ose espérer que nous n'en arriverons pas à cette situation", a confié la source.

En cause, le non-renouvellement de l'actuel bureau directeur de la Fédération gabonaise d'athlétisme.



Willy NDONG



