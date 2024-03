Jeux africains d'Accra 2023/ Scrabble : " Les médailles obtenues par le Gabon ne seront pas comptabilisées lors du classement général"

Jusqu'à ce jour, le Gabon a remporté 8 médailles. Une belle moisson, sommes-nous tentés de dire. Le scrabble, avec 4 médailles dont une en or, se taille bien évidemment la part du lion. Arrive ensuite le taekwondo, deux médailles dont une en argent. Enfin, pour le moment, la boxe avec deux médailles de bronze.

À première vue, avec ce classement, le Gabon réalise sa plus belle performance depuis les premiers Jeux africains de 1965 à Brazzaville (Congo). Mais hélas, les médailles obtenues par les scrabbleurs gabonais ne seront pas prises en compte.

"En réalité il y a deux groupes, un francophone et l'autre anglophone. Et il faut 10 pays par groupe. Malheureusement chez les Francophones, trois pays seulement ont effectué le déplacement d'Accra. Or, pour que les médailles obtenues puissent être prises en compte au classement général des médailles, il fallait 10 pays. Ce n'est nullement le cas. Par conséquent, les médailles obtenues par le Gabon ne seront pas comptabilisées lors du classement général. C'est pourquoi quand vous voyez le classement provisoire des médailles, celles obtenues par le scrabble n'y figurent pas. Et ce, malgré le fait que nos athlètes soient médaillés", renseigne le chef de la délégation gabonaise, José Walter Foula, par ailleurs secrétaire général du Comité national olympique.

Mercredi soir, en demi-finale du concours de boxe, notre compatriote Symphorien Njinnou Moandat, chez les moins de 93 kg, a été battu aux points par le Togolais Kévin Kuadjovi. Tout comme Teddy Opoya d'entrée, en taekwondo, défait par le Malien Israël Coulibaly. La Béninoise Wankou Premya s'est également débarrassée de la Gabonaise Tatiana Nancy.

Willy NDONG

Accra/ Ghana