Jeux africains 2023 : une journée sans et frustrante pour le judo gabonais

Thérence Kouamba Poutoukou est passé hier à côté de "l'exploit" au Bukom Boxing Arena d'Accra, lors de sa finale pour la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 81 kg face au tacticien Sud-Africain Thimothy Meuwsen, vainqueur sur la plus petite des marges, 1-0.

Notre compatriote, après avoir remporté ses deux premiers combats, avec la manière, par ippon, tombera en demi-finale par ippon face au champion d'Afrique en titre, par ailleurs détenteur du titre des Jeux africains, l'Egyptien Mohamed Abdelrahaman.

Et pour la finale de la médaille de bronze, le Sud- Africain, plus expérimenté au sol, remportera le gain de la partie sur le fil. Des regrets ! " Regret tout naturellement, surtout après avoir remporté mes deux premiers combats. Il était plus rusé et plus expérimenté mais je vais me préparer pour les qualifications des JO de Luanda dans quelques semaines " , a indiqué le judoka gabonais.

Fernand Nkero, qui est passé des moins de 68 kg à moins de 81 kg à payé cash ce choix, semble-t-il hasardeux. Sachant qu'il avait ses repères dans sa catégorie de prédilection. Après une victoire en 32e de finale, il tombera en 16e de finale face au champion d'Afrique en titre, l'Egyptien Ezzim Wall par ippon en 22 secondes.

Willy NDONG

Accra/Ghana