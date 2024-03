Port-Gentil/Maltraitance : la grand-mère placée sous mandat de dépôt

Agniel Adjété Abegue, la grand-mère de J.J.S, la fillette de 4 ans décédée des suites de maltraitance (L'Union du 26 février 2024), et la directrice du jardin d'enfants "Les Flamboyants" dans lequel celle-ci était scolarisée sont désormais fixées sur leur sort. En effet, après avoir été écrouées pendant 10 jours à titre provisoire à la maison d'arrêt de Port-Gentil, les deux mises en cause étaient, le 4 mars passé, face au juge d’instruction.

À la faveur de cette audience en cabinet qui avait pour objectif pour la Cour, de statuer sur le maintien en détention ou pas des mises en cause, le procureur de la République est resté ferme sur sa position. Il a donc requis, comme lors de la première audience, un mandat de dépôt pour la grand- mère de J.J.S.

Entre autres, au regard des conclusions du rapport préliminaire de constatation de décès. Lequel indique que la mort de l’enfant est survenue des suites d’une hémorragie interne consécutive à un traumatisme crânien. Au demeurant, le juge a tranché et a référé de garder la grand-mère pour un mandat de dépôt au Château. Non sans solliciter une autopsie, afin d’établir les causes exactes du décès de l'enfant.

Ainsi, Agniel Adjété Abegue est-elle poursuivie pour coups mortels. Un crime condamné par l’article 232 du Code pénal et pour lequel elle risque 12 ans de réclusion criminelle.

Quant à la directrice du jardin d'enfants "Les Flamboyants" qui était sous le coup de l’article 248 du Code pénal pour omission de porter secours, elle a bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

À cet effet, son incarcération provisoire pourrait être interprétée comme étant une mise en garde. En d'autres termes, une interpellation à l’endroit de quiconque assisterait, sans le signaler aux autorités compétentes, un cas de maltraitance d’enfant.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon