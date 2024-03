Okondja : Le Programme Art Gold Gabon en soutien à la réalisation des infrastructures communautaires

Dans le cadre de ses activités d’appui au développement local, une mission du programme Art gold Gabon, conduite par son directeur national, Jean-Evariste Ngouas et composée d’experts a séjourné dans la commune d’Okondja, du 04 au 11 mars 2024.

Objectif de la mission, identifier les sites devant bénéficier d’infrastructures communautaires et sélectionner les entreprises adjudicataires, dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations de la Sébé-Brikolo et d’Okondja. Les projets identifiés, conformément aux lignes directrices du plan de développement prévues par les conseils locaux, concernent la construction des clôtures autour des écoles, la construction des latrines dans les écoles et la réhabilitation des pompes publiques et d’hydraulique villageoise. Ce d’autant plus que les domaines d’appui relevant du programme Art gold Gabon sont axés sur la santé, l’Education et l’eau.

Par conséquent, les écoles Obeli-Ossenga, communale A, Christ-roi, Olongo et Ondili ont été retenues pour bénéficier des clôtures et des latrines ; Quant à l’accès à l’eau, les villages Makatamangoye 1, Makatamangoye 2, Ndjounou vont bénéficier de pompes d’hydraulique villageoise ; De même, les pompes publiques des quartiers Omoundjou et mission catholique, privées d’eau depuis plus d’une décennie, vont être réhabilitées.

« Cette mission revêt une importance capitale pour le développement local dans le département de la Sébé-Brikolo. En soutenant la réalisation de ces projets d’infrastructures, le programme Art-Gold Gabon contribue à améliorer les conditions de vie des populations locales et à promouvoir le développement socio-économique de la région », a signifié Jean-Evariste Ngouas. Les entreprises ayant été retenues, le démarrage des travaux est prévu pour la fin du mois de mars.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon