Jeux africains 2023 : les karatékas et pongistes gabonais out d'entrée

Ils étaient les premiers Gabonais à arriver à Accra le dimanche 3 mars 2023. Ils sont également les premiers à rentrer au pays, hier et aujourd'hui. Et ce, après avoir été éliminés des épreuves de tennis de table et de karaté. Tous ont été sortis dès le premier tour. Comme il fallait s'y attendre.

Sans championnat au niveau domestique et sans préparation, les pongistes et karatékas gabonais sont en réalité venus assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux africains et retourner au pays comme des touristes. Et ce, malgré les critères de performance fixés par le Comité national olympique du Gabon (CNOG) pour prendre part à la compétition d'Accra.

Pour participer en effet aux JA 2023, le CNOG avait clairement indiqué que les fédérations engagées devraient avoir organisé un championnat national dans la durée. Le sport étant devenu quasiment scientifique, il n'est donc pas possible d'obtenir des résultats sans travailler au quotidien au niveau des compétitions domestiques.

Et d'ailleurs, cela s'est ressenti sur le terrain. Trop de fautes d'inattention et un flagrant manque de condition physique ont fini par doucher les espoirs gabonais la semaine dernière.

Pour autant, tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, la natation prend le relais. On verra comment se comportera la nouvelle nageuse gabonaise Noélie Lacour sur 50 mètres nage libre dont on dit beaucoup de bien au niveau de la Fédération gabonaise de natation.

Demain ce sera au tour du judo d'entrer en lice. On verra si Karène Agono Wora, médaillée d'or aux derniers Jeux africains de Rabat en 2019, pourra rééditer son exploit.

Au rayon des absents figure notamment Luc Odelin Manogho. Auquel, selon nos informations, le CNOG a demandé de fournir un certificat médical attestant son inaptitude physique. Les documents des médecins français ayant ausculté le poids lourd gabonais seront implacables. Le médaillé de bronze des JA 2019 en -100 kg a donc logiquement raté le rendez-vous continental d'Accra.

Willy NDONG

Accra/Ghana