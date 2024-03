Dialogue national : partis politiques et société civile dénoncent l'opacité autour de son organisation

Le récent communiqué conjoint du ministère de la Réforme des institutions et celui de l'Intérieur et de la Sécurité, invitant chaque parti politique à deposer une liste de quatre représentants parmi lesquels seront choisis les participants du prochain Dialogue national inclusif, provoque une lévée de boucliers.

Samedi dernier, RÉAGIR, Gabon Nouveau, l'Union Nationale, le PRC, l'ADERE, le PLC, le PARI ainsi que plusieurs organisations de la société civile (COTED, Dynamique Unitaire et Copil Citoyen) ont exprimé, à travers une déclaration, leur colère suite à l'omerta entourant l'organisation du Dialogue national inclusif prévu pour le mois prochain.

Dans un communiqué lu par Armelle Yembi Yembi, leur porte-parole, ces derniers s'insurgent contre : "la confiscation de l'organisation par la seule autorité gouvernementale, l'absence de transparence autour des préparatifs du Dialogue national dont la date et les termes de références ne sont toujours pas connus".

Dans la même foulée, elle a également fustigé le mystère entretenu par les organisateurs sur le type de Dialogue, son format, les critères de participation et la portée juridique des résolutions. Le retour du Parti démocratique gabonais (PDG) au-devant de la scène a suscité des réactions peu élogieuses des membres des chapelles politiques et organisations de la société civile citées plus haut.

Pour eux, point question de dialoguer avec les tenants du pouvoir déchu, incarné par Ali Bongo Ondimba, déposé le 30 août dernier par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Avant d'exiger des préalables à savoir : "La mise en place d'une instance préparatoire indépendante, les garanties de sécurité des acteurs politiques, de la société civile et tous les participants, avant, pendant et après le Dialogue national ; la diffusion en direct de l'intégralité des travaux ; la liberté de désignation des partis politiques et de la société civile, et la tenue d'une réunion d'élaboration d'un Code d'engagement sur l'honneur."