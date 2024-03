Un forum sur le financement de l'industrie les 21 et 22 mars

Afin de renforcer et accélérer le processus d'industrialisation du Gabon, le gouvernement prépare la tenue du "Forum de financement des industries gabonaises". Les dates du 21 au 22 mars en cours ont été retenues pour le déroulement de cet événement.

C'est dans ce cadre que le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette, a échangé le 7 mars passé avec les représentants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement (BAD), de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) et une délégation du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS).

Un ensemble d'acteurs prêts à accompagner notre pays dans sa marche vers le développement industriel. "En tant qu’Okoumé capital et la Société de garantie du Gabon, toutes les deux filiales du FGIS, notre objectif est de financer justement toutes les entreprises au Gabon, mais plus particulièrement les PME et les PMI", a déclaré Fabrice Assoumou Essono, directeur général d’Okoumé Capital.

Cette rencontre sera l'occasion de présenter aux industriels les mécanismes de financement et d'appui au secteur privé par les structures de l'État, les partenaires au développement, les structures financières sous-régionales et les établissements bancaires.

Il sera aussi question de renforcer le dialogue entre les industriels, les structures et établissements de financement, ainsi que de renforcer le partage d'expériences entre les opérateurs économiques.

GM NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon