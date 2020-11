Gambie-Gabon : les Panthères devront faire front

Si le match nul (0-0) entre la République Démocratique du Congo et l’Angola, samedi à Kinshasa au stade des Martyrs, fait les affaires du Gabon, leader de la poule D des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2021, il peut en être de même pour la Gambie, son hôte ce jour au stade de l’Indépendance de Bakau. En attendant l’issue du match retour entre les Léopards (3 points) et les Palancas Negras (1 unité) à Luanda, la seconde manche du duel opposant les Panthères (7 points +2) aux Scorpions (4 points +1) est d’une importance capitale, de part et d’autre.

Et la donne est claire. Une victoire, peu importe l’écart, redonnerait aux Gambiens, aidés par une meilleure attaque (6 buts), les commandes du groupe. Alors qu’un partage de points ou un succès permettrait aux Gabonais de conserver leur rang ou, mieux, de prendre six longueurs d’avance sur leur adversaire du jour et de s’offrir deux balles de match (contre la RD Congo, le 22 mars 2021, l’Angola, une semaine plus tard) pour la qualification en phase finale. Mais on n’en est pas encore là. Le terrain va trancher. La Can au Cameroun est encore loin et reste toujours accessible aux quatre pays de la poule D, à trois journées du verdict.